МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Собственное производство в Нижнем Новгороде.
Наши главные цели:
Достижение максимальных результатов.
Удовлетворение требований и ожиданий потребителей.
Развитие долгосрочных отношений.
УДОБНЫЙ СЕРВИС
Группа компаний МЕТАЛЛ МАГНИТ – это надежный партнер для всех, кто ищет качественные материалы для строительства и ремонта. Основная специализация компании – продажа металлопроката, профнастила, металлочерепицы, штакетника и кровельных материалов. Благодаря широкому ассортименту продукции и гибкой ценовой политике, МЕТАЛЛ МАГНИТ завоевал доверие среди профессионалов и частных заказчиков. Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании, мы всегда открыты для новых контактов и предложений.
Заказ
Сотрудники компании проведут профессиональную консультацию, произведут расчет необходимого количества материала, рассчитают стоимость доставки.
Оплата
Оплата производится безналичным расчетом. Для получения товара необходимы:
Номер заказа (заказов).
Доверенность или печать.
Паспорт.
Доставка
Отгрузка продукции заказчику происходит непосредственно со склада в кратчайшие сроки. Доставка выполняется в любом объеме.
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Приобретайте МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ШТАКЕТНИК, КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ сегодня по сниженым ценам, хранение до начала сезона бесплатно.
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КАТАЛОГ
Металлочерепица, черный металлопрокат, профнастил, штакетник металлический, саморезы, заглушки, доборные элементы, водосточные системы, снегозадержатель, сетка (сварная, рабица), фасонные элементы, флюгарки. Металлочерепица — это не просто кровельный материал; это симбиоз эстетики и долговечности, который придаёт вашему дому уникальный облик. Черный металлопрокат, обладая высокой прочностью и износостойкостью, идеально подходит для создания каркасов и конструкций, требующих надежной поддержки. Профнастил, благодаря своим многочисленным вариациям, предоставляет множество возможностей для оформления фасадов и заборов, добавляя современный штрих в общий дизайн. Металлочерепица — это не просто roofing material; это симбиоз эстетики и долговечности, который придаёт вашему дому уникальный облик. Черный металлопрокат, обладая высокой прочностью и износостойкостью, идеально подходит для создания каркасов и конструкций, требующих надежной поддержки. Профнастил, благодаря своим многочисленным вариациям, предоставляет множество возможностей для оформления фасадов и заборов, добавляя современный штрих в общий дизайн. Фасонные элементы и флюгарки гармонично завершают общий облик, придавая индивидуальность и оригинальность любому строительному проекту. Все эти компоненты создают целостную картину качественного и современного строительства.
МЫ ВСЕГДА ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ СПЕКТР УСЛУГ
ОТЗЫВЫ
Наши клиенты доверяют нам, и это основа нашего успешного бизнеса. Мы понимаем, что ваше мнение очень важно для нас, поэтому активно собираем отзывы и предложения. Наша команда профессионалов всегда работает над тем, чтобы повысить ваш комфорт и удовлетворение от наших услуг. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет создать уникальный опыт взаимодействия. Наша цель — не просто удовлетворить ваши потребности, но и превзойти ваши ожидания на каждом этапе сотрудничества. Благодаря использованию современных технологий и проверенных методов мы гарантируем высокий уровень сервиса.
Анна
Удобное месторасположение. Широкий ассортимент, адекватные цены. Менеджеры работают отлично!
Андрей
На этой металлобазе покупаю металл уже более пяти лет. Где только не приходилось закупаться. И все равно возвращаюсь сюда.
Светлана
Отличный персонал, бывала неоднократно, всегда получала желаемое, доброжелательные сотрудники. Цены что надо.
КОНТАКТЫ
Всегда рады вас видеть
ТЕЛЕФОН
+7 831 223-99-99
РАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.54